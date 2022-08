No engem Brand an enger thailännescher Disko mat 15 Doudesaffer huet d'Police elo de Proprietär vum Etablissement festgeholl.

De Mann hätt sech gestallt, heescht et, nodeems et e Mandat d'arrêt géint hie gouf, ënnert anerem wéinst Homicide involontaire. De Proprietär wier antëscht am Prisong, esou en héichrangege Policebeamten der Noriichtenagence AFP géintiwwer.

Iwwerdeems kritt de Besëtzer vum Club zu Sattahip ronn 150 Kilometer südlech vun der Haaptstad Bangkok reprochéiert, net déi néideg Lizenze gehat ze hunn.