Spuenien ass mat enger weiderer Canicule geplot. Antëscht brennt et op 6 verschidde Plazen an d'Land ass am schroosten an der ganzer EU vu Bränn betraff.

Wéi lokal Medie mellen, goufen e Samschdeg no un er Küst vun der Regioun Galizien ronn 700 Mënschen evakuéiert. Et géif och net genuch Läsch-Helikoptere ginn, fir all d'Bränn ënner Kontroll ze kréien, sou de Buergermeeschter vun der Gemeng A Pobra do Caramiñal, de Xosé Lois Piñeiro.

Eleng an der Gemeng Boiro si bei engem Feier der Regionalregierung Galizien no minimum 1.200 Hektar Land verbrannt. E weidert Feier, dat e Mëttwoch an der Gemeng Verin ausgebrach ass, wier méi "gënschteg". Et hätt just 600 Hektar zerstéiert a wier och keng Gefor fir d'Bevëlkerung do. Dat Feier no un der Grenz zu Portugal gouf den Autoritéiten no virsätzlech zousätzlech geluecht.

Spuenien erlieft grad déi drëtt Hëtztwell bannent 2 Méint. A groussen Deeler vum Land leien d'Temperature bei iwwer 35 Grad. Zanter dem Ufank vum Joer sinn dem Europäeschen Informatiounssystem fir Bëschbränn (Effis) no iwwer 230.000 Hektar Vegetatioun verbrannt. Domat ass Spuenien dat Land, dat dëst Joer wuel am schrooste betraff ass. Nach ni zanter dem Ufank vun de Miessungen am Joer 2000 huet Spuenien esou vill verbrannte Fläch.

D'Dauer a Heefegkeet vun de Canicullen dëst Joer ass den Experten no eng direkt Suitte vum Klimawandel an der Äerderwiermung.