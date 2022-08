Den Himmel ass blo iwwer Taipeh, et fléie keng Helikopter, d‘Loftschutzsireene sinn aus, obwuel virun der Küst aktuell chineesesch Rakéiten erofkommen.

Ma vum mediatiséierten Drock aus China léisst ee sech net a Panik versetzen.

Tanja Kinnen, wunnt zu Kaohsiung (Taiwan):

„Et si ganz vill Leit, déi schonn an dës Situatioun eragebuer sinn an et guer net anescht kennen. Deementspriechend ass d‘Influenz op dat alldeeglecht Liewen fir den normale Bierger relativ geréng. Natierlech kuckt ee sech d‘Medien un. Et schwätzt een och vläicht mat Bekannten iwwert d‘Neiegkeeten, mee et ass net d‘Haaptthema um Dësch am Restaurant oder wann ee mat Kolleegen ënnerwee ass.“

Fir d‘Bewunner vum Inselstaat gehéiert den Drock aus China zum Alldag – och wann déi aktuell Militärmanöver zu de gréissten zanter 1996 gehéieren – deemools hat Peking no den demokratesche Walen am Taiwan véier Mëttelstreckerakéiten iwwer d‘Insel schéisse gelooss. De Lee Teng-Hui war den éischten an Taiwan gebuerene President an den éischten, deen demokratesch gewielt gouf – d‘Visitt vun der US-Spëtzepolitikerin Nancy Pelosi huet déi demokratesch Fräiheeten op en Neits ënnerstrach.

„China gesäit dat eeben net ganz gären. An entspriechend reagéiere se drop, well si jo d‘Positioun vertrieden, datt Taiwan en Deel vu China ass an, datt Taiwan iergendwann nees soll zeréck zu China gefouert ginn. Den Taiwan wëll dat natierlech net.“

Kulturell sinn d‘Lienen tëscht China an Taiwan och am Alldag ze gesinn. Ma Distanz tëscht dem klassesch chineesesche Regimm an den demokratesche Valeure geet weider auserneen.„Wann een zum Beispill den Demokratie-Index vun dësem Joer kuckt, dann ass Taiwan an Asien op der éischter Plaz, wat Demokratie ugeet an op der 8. Plaz weltwäit. Lëtzebuerg am Verglach läit op der 14. Plaz. Dat heescht, do kann een op d‘mannst an der politescher Kultur eng kloer Trennung tëscht China an Taiwan maachen.“

Trotz dem Dauer-Clinch waren déi sozial an ekonomesch Bezéiungen déi lescht Joren tëscht Taiwan an dem Festland méi no beienee komm. Firmen investéieren a Fabricken um Festland, chineesesch Touriste besichen Taiwan. Ma mat den neie Wirtschaftssanktiounen wäerten déi Relatiounen sech iwwert déi nächst Méint nach weider verschlechteren.