Fir déi eng ass et normalen Alldag, anerer maache sech méi Suergen, wéi se zum Beispill hir Famill vun der Insel kéinten erofkréien.

D’Visitt vum Nancy Pelosi, Spriecherin vum US-Representantenhaus lescht Woch am Taiwan huet weltwäit héich Welle geschloen. De Westen, virop d’USA weise sech besuergt a China huet zanter leschter Woch eng ganz Rei Militärmanöver ronderëm d’Insel organiséiert. An wéi ass d'Situatioun an Taiwan selwer? E Reportage vum Tanja Kinnen fir RTL.

Situatioun am Taiwan - E Reportage vum Tania Kinnen

Um Mëttwoch war d’Spriecherin vum US-Representantenhaus, Nancy Pelosi fir eng kuerz Visitt an Taiwan. Si ass domat den éischten amerikanesche Politiker an enger Schlësselpositioun zanter 25 Joer, deen d’Insel besicht. Entspriechend vehement huet China op dës Visitt reagéiert: Wirtschaftlech Sanktioune géint taiwanesch Produiten, ma virun allem e Militärmanöver iwwer 5 Deeg ronderëm d’Küst vun Taiwan. Ronn 100 Militärfligeren an 13 Schëffer hunn um Drill Deel deelgeholl. Eng etlech Rakéite si schonns ofgeschoss ginn, vun deenen eng ganz Partie virun der taiwanescher a japanescher Côte gelant sinn. Westlech Länner, virop d'USA weise sech besuergt.



En Afloss op den Alldag vun der Majoritéit vun de Bierger spiert een op der Plaz awer net. D'Spannungen tëschent China an Taiwan gëtt et zanter Joerzéngten a vill Taiwanese sinn an dës Situatioun eragebuer ginn, esou eng 40 Joer al Taiwanesin. Fir si an hire Mann hunn d’Ëmstänn wéineg Afloss op hier Decisiounen am Liewen, wuel awer dorop wien si wielen.



"Mir si béid Taiwanesen ugangs 40, dat heescht, dass mir an dës Menace eragebuer gi sinn. Ma dëst huet ni eist Liewen oder eis Decisioune beaflosst, sécher awer wien ech wielen."



Vill Auslänner dogéint gesinn d’Situatioun, grad déi militäresch Übungen vu China dës Deeg, méi skeptesch, och wa si net akut beonrouegt sinn.



En Amerikaner, deen zanter knapp 2 Joer an Taiwan lieft a mat enger Taiwanesin zesummen ass, mécht sech wéineg Suergen.

"Ech sinn eigentlech net besuergt. Déi lokal taiwanesesch Leit hei schéngen déi repetitiv Drohgebährde vu China gewinnt ze sinn."

China hätt wuel wéineg Interêt Taiwan a nächster Zukunft mat Gewalt ze annexéieren, esou en amerikanesch-taiwanesesche Familljepapp. Ma, et kéint een sech froen, wéi een Afloss eng schwaach, respektiv staark Regierung zu Washington hätt, op d’Decisiounen zu Peking. Hie freet sech éischter wéi hien seng Famill kéint a Sécherheet bréngen am Fall vun engem Fall.



"Ech hunn net d’Gefill, dass et am Interesse vu China wier, fir Taiwan elo unzegräifen, virun allem wann de President Xi déi nächst Walen am Oktober gewënnt. Ech si besuergt, ma éischter wéi ech meng Famill vun der Insel ka bréngen, wann et awer sollt lass goen."



Allgemeng ginn d’Noriichten an der nächster Zäit sécher mat Opmierksamkeet verfollegt. Den Impakt vun de Tensiounen, grad op d’Wirtschaft wäert sech awer wuel eréischt an den nächste Méint weisen.