An der rheinland-pfälzescher Uertschaft Klotten ass e Samschdeg eng Fra am Klotti-Park ëm d'Liewe komm. Dëst, nodeems si aus enger Achterbunn gefall ass.

Déi 57 Joer al Saarlännerin aus St. Wendel soll däitsche Medien no aus enger Achterbunn, déi nach a Betrib war, gefall sinn. Si soll nach op der Plaz un hire Blessure verstuerwe sinn. Firwat et zu dësem Ongléck komm ass, ass nach net gewosst. Am Raum stinn en technesche Feeler oder eng natierlech Doudesursaach, wéi zum Beispill en Häerzinfarkt. Weider wäert een ënnersichen, ob d'Fra net villäicht liichtsënneg agéiert hätt. Dofir géif eng Spezialunitéit vun der Police déi ganz Zeenerie ënnersichen a probéieren, d'Ursaach vum Ongléck ze klären.

D'"Klotti-Achterbahn", aus där d'Fra gefall ass, gouf am Joer 2004 a Betrib geholl an d'Héchstgeschwindegkeet vun der Achterbunn soll bei 60 Kilometer an der Stonn leien. Si huet eng Längt vu 523 Meter an den Héichtenënnerscheed läit bei 17,5 Meter.

An deene leschte Jore sinn et ëmmer méi Accidenter mat Achterbunne ginn. Am Juli 2022 ass e 14 Joer alt Meedchen zu Aarhus bei engem Achterbunn-Ongléck ëm d'Liewe komm souwéi am September 2021 e 6 Joer alt Meedchen am US-Bundesstaat Colorado. Doriwwer eraus war am Joer 2016 eng Achterbunn a Schottland entgleist.