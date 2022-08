Nodeems 3 Läiche bannent 3 Méint am Stauséi fonnt goufen, ass e Samschdeg nach eng Läich dobäi komm. Wéinst der Dréchent rechent ee mat weideren Doudegen.

D'Läiche wieren alleguer an engem schlechten Zoustand, soudatt een nëmme ganz schwéier un DNA komme kéint. Dofir kéint een den Ament och nach keng genee Donnéeën iwwert d'Affer an d'Ëmstänn vum Doud nennen. Dowéinst misst ee weider Enquêtë lancéieren. Am Raum stinn entweder Mordfäll oder Doud duerch Erdrénken. Allerdéngs géif een domat rechnen, datt no der Autopsie weider däischter Geheimnisser un d'Liicht komme wäerten.