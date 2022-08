Am Fokus vun der neier Kontrovers steet de fréieren SPD-Deputéierte Johannes Kahrs.

No Medieberichter iwwert eng Héich Zomm u Boergeld, déi am Safe vun engem fréieren Hamburger SPD-Politiker fonnt gouf an a Verbindung mam Cum-Ex-Skandal kéint stoen, fuerderen d'CDU an die Linke elo Opklärung vum SPD-Kanzler a fréieren Hamburger Buergermeeschter Olaf Scholz.

An engem Safe vum Johannes Kahrs solle bis zu 200.000 Euro u Boergeld fonnt gi sinn. Am September d'lescht Joer hat de Parquet zu Köln dem fréieren SPD-Politiker säin Haus duerchsicht. Dobäi gouf "Bild"-Informatiounen och de Safe bei enger Bank opgemaach.

De Parquet huet déi vill Sue wuel als Indiz dofir geholl, datt de Politiker Johannes Kahrs sech méiglecherweis fir déi Hamburger Warburg-Bank kéint agesat hunn. Eventuell kéinten domat Stéieren evitéiert gi sinn.

An der Cum-Ex-Affär, déi 2017 public gouf, gouf doduerch Steierbedruch gemaach, datt ee sech Steieren zeréckbezuele gelooss huet, déi een awer ni bezuelt hat. Zu Hamburg hat d'Finanzagence déi 47 Milliounen Euro aus dëse Geschäfter ni vun der der Privatbank M. M. Warburg zeréckgefuerdert. Deemools war den aktuellen däitsche Kanzler Olaf Scholz Buergermeeschter an der norddäitscher Stad an et gouf spekuléiert, hien hätt Afloss geholl. D'nächst Woch soll hie scho fir d'zweet virun enger Enquêtëkommissioun aussoen.

Ënnert anerem den CDU-Generalsekretär Mario Czaja fuerdert vum SPD-Politiker kloer Äntwerten. De Scholz kéint sech "elo net méi duerch Aussëtzen aus der Affär zéien."