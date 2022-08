2 Mol gouf d'ukrainesch Atomanlag an de leschten Deeg beschoss. Russland an d'Ukrain maache sech géigesäiteg responsabel. D'IAEA soll d'Wierk inspizéieren.

No de jéngsten Attacken op dat gréissten Atomkraaftwierk an Europa huet Russland d'Ukrain scho rëm fir d'Bombardéierung responsabel gemaach. De Regierungsspriecher Dmitri Peskow huet de Beschoss vun der Anlag als "extreem geféierlech" bezeechent a virun "katastrophale Suitten" gewarnt. Dowéinst erwaart Russland vun "de Länner, déi absolutten Afloss op d'ukrainesch Féierung hunn, dësen ze notzen, fir d'Weiderféiere vun esou engem Beschoss auszeschléissen". De Chef vum staatleche Kraaftwierkbedreiwer Energoatom huet virop d'Weltcommunautéit opgefuerdert, d'Atomkraaftwierk Saporischschja als entmilitariséiert Zon z'erklären a Friddenswiechter dohin ze schécken.

Den UN-Generalsekretär António Guterres hat d'Attacken op d'Atomanlag schaarf verurteelt an eng Inspektioun vun der Internationaler Atomenergieagence (IAEA) gefuerdert. An och den IAEA-Generalsekretär Rafael Grossi huet virun der "reeller Gefor vun enger Atomkatastroph" gewarnt. Wéi et vun engem Vertrieder vun der russescher Regierung heescht, wéilt Russland eng Visitt vun der Internationaler Atomenergieagence am Atomkraaftwierk zu Saporischschja erméiglechen.

Iwwerdeem gouf et e Méindeg d'Meldung, datt russesch Zaldote Sprengstoff am Wierk verleeë géingen. Dem ukraineschen Zenter fir Strategesch Kommunikatioun an Informatiounssécherheet (CSCIS) no soll de russesche Chef vun der Verwaltung mam Sprenge vum Wierk gedreet hunn. De russeschen Offizéier huet deemno betount, datt d'Atomkraaftwierk, entweder russesch wier oder kengem gehéiere géing. "Hei wäert entweder russesch Äerd sinn - oder verbrannt Wüüst."

An de leschten Deeg war d'Wierk, dat zanter Mäerz ënner russescher Kontroll ass, zwee Mol ënner Beschoss geroden, woubäi Deeler vun der Anlag a Stroumleitunge beschiedegt goufen, ee Reakter huet no de Bombardementer missen ofgeschalt ginn. Russland an d'Ukrain beschëllege sech géigesäiteg, fir d'Attacke responsabel ze sinn.