E Mëttwoch hu Biergsteiger an der Schwäiz e Skelett fonnt. Dobäi kéint et sech ëm de Karl-Erivan Haub handelen, deen zanter Abrëll 2018 vermësst gëtt.

De Karl-Erivan Haub, dee souwuel däitschen, russeschen an US-amerikanesche Staatsbierger war, war bis zu sengem Verschwannen de Proprietär vun der Holding-Gesellschaft Tengelmann. Zu der Grupp gehéieren eng sëllegen Entreprisë wéi Kik, Netto oder OBI. Hie gouf fir d'lescht an der Schwäiz zu Zermatt gesinn, wou hie sech op d'"Patrouille des Glaciers" virbereet huet. Ob et sech allerdéngs wierklech ëm d'Skelett vum Milliardär handelt, ka réischt no enger DNA-Analys vun de Schanke festgestallt ginn. D'Police vum Kanton Wallis géif sech beméien dës esou séier wéi nëmme méiglech duerchzefeieren.

Et muss een awer festhalen, datt dat Ganzt bis ewell nëmme Rumeure sinn. D'Lëscht vun de Leit, déi zanter 1925 an de Schwäizer Gletscher vermësst ginn, ass schier onendlech laang. Et kéint ee sech allerdéngs virstellen, datt et sech beim Skelett ëm eng Persoun handelt, déi réischt zanter zéng Joer vermësst géif ginn. Dëst well de Gletscher awer nach net genuch geschmolt wier, fir eventuell méi al Läichen un d'Äerduewerfläch ze bréngen.

Et ass net fir déi éischte Kéier, datt an dësem Joer eng Läich, bezéiungsweis e Skelett an de Schwäizer Gletscher fonnt gëtt. Duerch de Klimawandel an déi sougenannte Gletscherschmelze kommen ëmmer méi Saachen un d'Liicht, déi viru Kuerzem nach veräist waren. Esou konnt ufangs August e Wrack vun engem Fliger gebuerge ginn, deen den 30. Juni 1968 erofgefall war.