17 Zaldoten a 4 Zivilisten wieren ënnert den Affer. Am Mali sinn och Lëtzebuerger Zaldote stationéiert.

D’Attack duerch d’Terrormiliz "islamesche Staat an der Sahelzon" wier schonns e Sonndeg de Mëtteg geschitt, an d’Islamiste wiere ganz gutt equipéiert gewiescht, ënnert anerem och mat Dronen an Artillerie.

Ufank Juni gouf via règlement grand-ducal jo de Militär-Asaz vun der Lëtzebuerger Arméi am Mali bis Enn vum Joer verlängert.

Et ass eng Formatiounsmissioun vun der EU, fir haaptsächlech déi lokal Police auszebilden an eng strateegesch a militäresch Berodung ze ginn.

Enn Abrëll waren 22 Lëtzebuerger Zaldoten am Mali stationéiert.