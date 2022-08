Am ganze Land gëlle ronderëm d’Wal-Lokaler streng Sécherheetsmesuren, fir Ausschreidungen ze verhënneren.

De momentane Staatschef Kenyatta däerf net méi untrieden, sou dass et en Duell ass tëscht dem Vizepresident William Ruto an dem Oppositiounspolitiker Raila Odinga, deen als liichte Favorit gëllt. Fir den Odinga sinn et déi fënneft Presidentschaftswalen.

Sollt kee vun de Kandidaten am éischten Tour iwwer 50% vun de Stëmmen zesummekréien, steet fir d'éischte Kéier an der Geschicht vun de kenianesche Presidentiellen eng Stéchwal un.

Raila Odinga (l.) a William Ruto

Béid Kandidaten hunn de Wieler versprach, d'Wirtschaft am Land nees unzekuerbelen. Kenia ass déi gréisst Vollekswirtschaft am Oste vun Afrika an huet aktuell mat ekonomesche Problemer ze kämpfen.

Eng 150.000 Sécherheetsbeamten a Poliziste sinn am Asaz, fir Ausschreidunge ronderëm d'Wallokaler ze vermeiden. Bis 17 Auer Lokalzäit kënnen d'Leit wiele goen. Eng 22 Milliounen Awunner sinn dozou opgeruff.