Se wieren duerch Schëss vum israelesche Militär blesséiert ginn a vill vun hinne wieren dofir och a Liewensgefor.

No 3-Deeg-laange Kämpf tëscht Israel an der palestinensescher Organisatioun "Islamischen Djihad" an der Gazasträif gouf et jo zanter Sonndeg den Owend e Waffestëllstand, ma d'Gemidder sinn nach net berouegt.

Den Asaz elo am Westjordanland wier e Suivi vun der israelescher Attack géint den Islamischen Djijhad, déi schonn zanter Méint am gaangen ass. Zanter enger ganzer Rei Terrorattacken am Fréijoer huet déi israelesch Arméi den Drock op d'Palestinenserorganisatioun erhéicht.