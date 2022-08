Den US-Heemechtsschutzministère wëll d'"Remain in Mexico"-Politik vum Donald Trump, där no Asylanten zréck an hiert Transitland geschéckt ginn, ophiewen.

No engem Geriichtsurteel wëll den US-Heemechtsschutzministère en Dekret vun der Virgängerregierung ophiewen, wouno Asylanten aus Süd- a Mëttelamerika an hiert Transitland Mexiko zréckgeschéckt ginn. D'"Remain in Mexico"-Politik vum Donald Trump, also "Bleif a Mexiko", soll "séier a mat enger uerdentlecher Prozedur" op en Enn goen, huet den Heemechtsschutzministère e Méindeg matgedeelt. D'Dekret, dat de fréieren US-President en Place gesat hat, gesäit vir, datt Leit aus Süd- a Mëttelamerika, déi iwwer Mexiko an d'USA komm sinn, fir do Asyl ze sichen, zréck a Mexiko geschéckt ginn, bis hir Asyldemande gekläert ass.

D'Regierung vum aktuelle President Joe Biden wëll dat awer elo änneren. Kuerz virun der Ukënnegung vum Heemechtsschutzministère hat e Geriicht eng Verfügung opgehuewen, déi d'Ofsetze vun der "Remain in Mexico"-Politik verhënnert huet.

Wéi et vu Human Rights First heescht, goufen tëscht 2019 an 2021 ganzer 1.544 Fäll registréiert, an deenen Asylanten, déi vun den USA zréck a Mexiko geschéckt goufen, Affer vu Mord, Vergewaltegung, Folter, Entféierungen oder aneren Iwwergrëffer goufen.

Den Joe Biden huet direkt nodeems hie säin Amt ugetrueden hat, eng Partie Dekreter am Kader vun der Migratiounspolitik vum Donald Trump ofgesat. Ënnert anerem huet hien de Bau vun der Mauer un der Grenz zu Mexiko gestoppt, eng Aarbechtsgrupp fir d'Zesummeféiere vu getrennte Familljen agefouert an en Areesverbuet fir Mënschen aus enger Rei muslimesche Länner opgehuewen.