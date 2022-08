11 Poliziste waren am Asaz géint e Jong vu 16 Joer zu Dortmund. Wéi den däitsche Spiegel mellt, gouf d'Affer vu 4 Kugele getraff.

Géint ee Beamte gëtt elo wéinst Verdacht op Kierperverletzung mat Doudesfolleg ermëttelt, sot de Carsten Dombert, Oberstaatsanwalt vun Dortmund. De Jugendlechen ass trotz enger Noutoperatioun am Spidol gestuerwen.

De Jugendleche war e Méindeg géint 16.20 Auer vun engem Betreier aus enger Jugendariichtung gemellt ginn, well hie mat engem Messer ënnerwee war a wuel eng Gefor géif duerstellen. Ob hien eng Gefor fir d'Betreier, oder awer fir sech selwer war, misst nach ermëttelt ginn, sot den Dombert. E Policespriecher sot der Press géintiwwer, de Jugendlechen hätt d'Policebeamte mat engem Messer attackéiert, wéi déi bis op der Plaz waren.

Et sollen 11 Poliziste gewiescht sinn, déi an den Asaz geruff goufen, mellt de Spiegel, dorënner och vill nach méi jonk Polizisten, mat net immens vill Beruffserfarung. Wéi si mellen, gouf nieft Tréinegas och eng Elektroschockpistoul agesat, déi eréischt zanter 2021 an Nordrhein-Westfalen an den Asaz kënnt, dëst als Pilotprojet. Schlussendlech ass de Jugendlechen awer un de Suitte vu Schossverletzunge gestuerwen. 4 Kugele sollen hie getraff hunn, mellt de Spiegel, eng offiziell Bestätegung dofir gëtt et awer nach net.

Wat genee geschitt ass, soll elo eng Enquête klären. Dorëm këmmert sech elo d'Police Recklinghausen. Et gouf eng Obduktioun vun der Läich ordonéiert.