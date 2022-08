Bei 18% vun de jonke Leit tëscht 15 a 24 Joer, déi an däitsche Spideeler behandelt goufen, goufe psychesch Erkrankungen diagnostizéiert.

Bei 147.000 vun 829.400 jonke Patiente goufe virzejoert psychesch Erkrankungen a Verhalensstéierungen nogewisen. Dës Zuelen huet d'Statistische Bundesamt zu Wiesbaden matgedeelt. No de psycheschen Erkrankungen op Plaz 1 koume Schwangerschaft a Gebuert mat 15% op déi zweet Plaz, Blessuren a Vergëftunge waren déi drëttheefegst Ursaach mat 14% an op Plaz 4 koume Problemer mat der Verdauung.

Zwar sinn déi stationär Behandlungen an de Klinicken 2020 géintiwwer dem Joer 2019 ëm 13% zeréckgaangen, ma allgemeng wieren d'Therapië bei Jonke wéinst psychesche Krankheete bannent de leschte Joren an d'Luucht gaange vu 15 op 18%.

An 23.200 Fäll goufen déi betraffe Persoune wéinst Depressioune behandelt, wat déi heefegst Diagnos war. Aner psychesch Erkrankungen, déi an der Statistik genannt ginn, si Suitte vun Alkoholmëssbrauch, wéi zum Beispill Ofhängegkeets- oder Entzuchsymptomer. Stationär Behandlungen, déi a Relatioun mat Alkoholmëssbrauch an Alkoholvergëftunge stinn, ware mat 19.300 Fäll déi zweetheefegst Diagnos bei Jonken tëscht 15 a 24 Joer.