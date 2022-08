Op enger Landeplaz zu Brandeburg ass e Ballon duerch de Wand ausser Kontroll geroden, huet sech lass gerappt an ee vun de Fuergäscht déidlech blesséiert.

Bei engem Accident mat engem Ballon ass ee vun de Gäscht zu Beelitz ëm d'Liewe komm. Wéi et vun der Police heescht, gouf de Ballon grad fir d'Faart fäerdeg gemaach a sollt eigentlech geschwë starten, wéi en nach op der Landeplaz ausser Kontroll geroden ass. Deemno soll de Ballon un engem Auto mat Unhänger festgemaach gewiescht a vun engem Wandstouss iwwert d'Plaz matgerappt gi sinn. Dobäi gouf een 69 Joer ale Mann vum Ballon erfaasst an erschloen.

Den 59 Joer ale Chauffer soll wärend dem Accident schonn am Kuerf vum Ballon gewiescht sinn, gouf awer net blesséiert. Déi aner Fuergäscht kruten e Schock an hu misse séilesch betreit ginn. Am Ganze wieren der Police no eng Dose Mënsche ronderëm de Ballon versammelt gewiescht. D'Police hätt géint d'Responsabel eng Enquête wéinst Homicide involontaire lancéiert.

Engem vun der Noriichtenagence dpa zitéierten Expert no wier et Usus de Ballon wärend dem Fëlle virum Start un engem Auto festzemaachen. "Wichteg ass d'Befestegung vir um Gefier an net um méi liichten Unhänger, op deem de Ballon wärend dem Start gefuer gëtt", sot de Loftfaart-Responsabele Robert Meyknecht, deen och Gerant vum Ballon-Produzent "geo - Die Luftwerker" ass. U sech ass d'Befestegung un engem Gefier also eng sécher an üblech Prozedur. Trotzdeem sollten d'Gäscht net ze no beim Kuerf stoen, dee vu Wandstéiss erfaasst a ronderëm geschleidert ka ginn.