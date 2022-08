Et hätt een Hiweiser fonnt, datt nodeems d'Militärjunta am Februar 2021 d'Muecht am Land iwwerholl hat, Attacke géint d'Zivilbevëlkerung lancéiert goufen.

Bei de sougenannte Verbrieche géint d'Mënschlechkeet géif et sech ëm Mord, Folter, Entféierung a Vergewaltegung handelen. Fraen a Kanner sinn dem Rapport vun de Vereenegten Natiounen no am Myanmar am Meeschte vu Mëssbrauch a Mësshandlung betraff. Dës Verbrieche missten ënner allen Ëmstänn opgekläert an d'Täter bestrooft ginn, esou den Nicholas Koumjian vun der UN. Et géif een all Dag no Beweiser sichen, fir d'Täter esou séier wéi méiglech zu Rechenschaft zéien ze kënnen.