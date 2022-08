Den Tubak am Wäert vu 6,95 Milliounen Euro gouf den 9. August fonnt a war an engem Camion verstoppt, deen den Tubak iwwert d'Manche an Irland brénge sollt.

Dëst ass, nodeems den 2. August schonn 8 Tonnen an de 4. August 4,4 Tonnen Tubak zu Dunkerque confisquéiert goufen, fir d'drëtt bannent kuerzer Zäit, datt d'Douane en illegalen Tubak-Transport ënnerbanne kann. Et géif ee feststellen, datt den illegalen Drogeschmuggel zënter dem Brexit massiv géif zouhuelen. Esou goufen am Joer 2021 400 Tonnen Tubak vun der franséischer Douane saiséiert, wat enger Hausse vun 41 Prozent entsprieche géif. Am Joer 2022 géif een op Säite vun der Douane mat engem neie Rekord u saiséiertem Tubak rechnen.