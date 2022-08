D'Regierung zu London huet beim ieweschte Geriicht eng entspriechend schrëftlech Positioun eragereecht.

Déi schottesch Regierungscheffin Nicola Sturgeon wëll hir Landsleit am Hierscht 2023 eng weider Kéier iwwer eng Onofhängegkeet ofstëmme loossen. Bei engem Referendum am Joer 2014, also virum Brexit, ware 55% vun de Schotte derfir, fir am Vereente Kinnekräich ze bleiwen, also net onofhängeg ze ginn.

Schottland wëll préiwe loossen, ob een de Referendum och ouni gréng Luucht vu London kann ofhalen.