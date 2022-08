A Bayern sinn zejoert verhältnesméisseg vill Leit an de Bierger verongléckt. 2021 sinn am Süde vun Oberbayern also an den Alpen 55 Leit ëm d'Liewe komm.

Dat ass souvill wéi nach ni virdrun, woubäi et d'Statistik réischt zënter 2009 gëtt. Am éischten Hallefjoer 2022 waren et schonn 30 Affer. De bayreschen Inneminister Joachim Herrmann fuerdert d'Alpinisten op, sech net ze iwwerschätzen an d'Geforen an den Alpen eescht ze huelen. D'bayresch Bierger "bidde fir jiddereen - vum Wanderer bis zum Extreemsportler - eng passend Streck". Dofir sinn awer dat richtegt Ekipement an eng gutt Preparatioun fir de Wee immens wichteg. Et soll ee sech selwer also aschätzen an am Noutfall hëlleft d'"SOS-EU-Alp"-App, mat där Retter alarméiert ginn.