Den Ament huet ee mat extremer Hëtzt ze kämpfen. Europawäit sinn d'Pompjeeën am Asaz, fir Bränn ze läschen a fir d'lokal Bevëlkerung z'evakuéieren.

Frankräich

A Südfrankräich hu méi wéi 3.000 Persoune wéinst Bëschfeiere missten a Sécherheet bruecht ginn. Dovunner betraff ass virun allem d'Géigend am Norde vum Departement Aveyron an der Regioun Okzitanien, an där d'Bränn wuel duerch en Trakter ausgeléist gi sinn. Bis ewell goufen an der Ëmgéigend 700 Hektar Bësch zerstéiert. Blesséierter soll et lokale Medien no nach keng ginn. Am Ganze wieren den Ament 600 Pompjeeë souwéi Läschfligeren am Asaz, fir d'Bränn ze läschen. Am Hexagon goufen dëst Joer bis ewell 47.000 Hektar Land zerstéiert an nach ass keen Enn vun de Bränn an Aussicht.

Däitschland

An Däitschland haten d'Pompjeeën nees mat klenge Bränn am Grunewald ze kämpfen. Och Explosioune sollen et nees gi sinn. D'Beamten op der Plaz konnten d'Bränn relativ séier läschen, et misst een allerdéngs nach op déi sougenannten "Brandnester" oppassen.

A Bayern géif ee sech iwwerdeems op Bëschbränn virbereeden. Doduerch datt Biedem ëmmer méi dréche ginn a kee Reen an Aussicht ass, rechnen d'Beamten, datt zu all Moment e Bëschfeier entstoe kann.

An der "Sächsischen Schweiz" kämpfen d'Pompjeeë weiderhi géint d'Flamen. Am Ganze wieren den Ament 800 Beamten souwéi 12 Läschfligeren am Asaz. Et hätt een d'Bränn souwäit et geet ënner Kontroll an et géif een domadder rechnen, datt een de Schued a Grenzen hale kéint.

Am südhesseschen Odenwald sinn iwwerdeems och zwee Bränn ausgebrach. 2.500 Quadratmeter Bësch sinn de Flamen zum Affer gefall.

Spuenien

Am Nordweste vu Spuenien hu sechs Bëschfeier op d'mannst 3.000 Hektar Land zerstéiert. Doriwwer eraus hu 700 Mënsche missen an der Regioun Galizien evakuéiert ginn. An der Gemeng Boiro stinn den Ament 1.200 Hektar Bësch a Flamen. Dem Buergermeeschter vun der Gemeng A Pobra do Caramiñal no géifen den Ament och net genuch Läschfligeren zur Verfügung stoen an et bräicht een dréngend Ënnerstëtzung vun der Regierung, heescht et op der Noriichtesäit vun der AFP.

Zënter der éischter Hëtztwell sollen a Spuenien duerch Bëschbränn am Ganzen 230.000 Hektar Land zerstéiert gi sinn.