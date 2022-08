Um Brass Wiesn Festival e Freideg war den Tobias D. ouni eng Spuer verschwonnen. Elo huet e Schwëmmer eng schrecklech Entdeckung am Echinger Séi gemaach.

Am Landeskrees Freising an Oberbayern ass en Dënschdeg den Owend eng Läich vun engem Mann fonnt ginn. "Mat héijer Probabilitéit" wier et wuel de vermëssten Tobias D., wéi d'Police matdeelt. D'Ausgesinn, d'Kleeder an d'Géigestänn passen op d'Beschreiwung vum 25 Joer jonke Mann. Virop haten d'"Abendzeitung" an d'"Bild"-Zeitung iwwert d'Entdeckung vun der Läich vum Tobias D. informéiert.

Wéi et heescht, hätte Schwëmmer den doudege Kierper un der Uewerfläch vum Séi entdeckt an nach éier d'Secouristen op der Plaz waren, d'Läich un d'Ufer bruecht. Den Noutdokter konnt op der Plaz just nach den Doud vum Mann constatéieren. D'Ermëttler ginn éischten Erkenntnisser no vun engem Accident aus, wéi ee Spriecher vun der Police Oberbayern Nord der Noriichtenagence dpa op Nofro sot. Déi genee Doudesursaach muss nach gekläert ginn.

Den Tobias D. war e Freideg mat zwee Kolleegen op e Festival beim Echinger Séi. Der Police no hu seng Frënn hie géint 21 Auer aus den Ae verluer. Well hie méi spéit och iwwer Telefon net z'erreeche war, hu si de jonke Mann bei der Police als vermësst gemellt. Doropshin gouf eng grouss Sichaktioun lancéiert, bei där och en Helikopter, d'Waasserwaacht an eng Hondsstaffel dobäi waren - leider ouni Succès.