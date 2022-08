Virun allem de Wand an uerg Wandstéiss erschwéieren d'Rettungsaarbechte vun de lokalen Autoritéiten. Bis ewell konnten 29 Mënsche gerett ginn.

E Boot mat Flüchtlingen ass ronn 74 Kilometer virun der griichescher Vakanzeninsel Rhodos ënnergaangen an Dosende Leit ginn nach ëmmer vermësst. Bis ewell konnten 29 Persoune vun de Gardes-Côtes aus der Ägäis gerett ginn, mä tëscht 80 an 90 Leit sollen u Bord gewiescht sinn, sou heescht et a lokale Medien.

D‘Rettungsaktioun gëtt duerch de staarke Wand behënnert an nieft de Gardes-Côtes hunn och déi griichesch Marinn souwéi dräi Cargo-Schëffer, déi grad laanscht gefuer sinn, an Helikopteren de Leit am Waasser gehollef.

All d‘Persounen, déi gerett goufen, si Männer a kommen aus dem Afghanistan. Den Autoritéiten no wier d‘Boot an der Tierkei gestart a sollt d‘Flüchtlingen an Italien bréngen.