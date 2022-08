Der BBC no hätten zanter dem Brexit 365 Koppele probéiert vum "EU Settlement Scheme" Gebrauch ze maachen.

An dësem Programm sollen d'EU-Bierger, déi scho virum Brexit am Vereenegte Kinnekräich gelieft hunn, och nom Austrëtt vu Groussbritannien vun deene selwechte Rechter profitéiere wéi virdrun. Si dierften deemno ëmmer nach a Groussbritannien schaffen, vum brittesche Gesondheetssystem profitéieren an dat brittescht Aarbechtsrecht genéissen. Koppelen, bei deenen ee vun de Partner keen EU-Bierger war, konnte sech och fir dëse System umellen an doduerch vun de sëllege Virdeeler profitéieren. Ee weidere Virdeel vun dësem System fir Net-EU-Bierger war, datt si e liewenslänglecht Recht op Asyl a Groussbritannien kruten.

Mam Brexit sollt dëse System allerdéngs ofgeschaaft ginn a just déi, wou virdrun am System waren, sollen nach vun de Virdeeler profitéiere kënnen. Doduerch ass et an deene leschte Méint virum Brexit zu ville Schäin-Mariagë komm, an deene sech d'EU-Bierger mat den Net-EU-Bierger bestuet hunn, fir d'Asylrecht op den Net-EU-Bierger z'iwwerdroen. A ville Schäin-Mariagë solle kriminell Banden involvéiert gewiescht sinn, déi esou Bestietnisser arrangéiert sollen hunn an domadder vill Sue verdéngt hunn.

Der BBC no goufe bis ewell weder d'Banden nach d'Koppelen, déi an engem Schäin-Mariage sinn, strofrechtlech verfollegt.