An de Provënze Shangdong an Henan gouf virun allem bei Baueren eng Infektioun mam Henipavirus nogewisen, déi am Virfeld enke Kontakt mat Déieren haten.

E Fuerschungsteam aus China, Singapur an Australien huet am Fachmagasinn "New England Journal of Medicine" iwwert den neie Virus bericht. Bei 35 Persoune wier eng Infektioun mam Henipavirus nogewise ginn. Déi heefegst Fäll goufe bei Baueren detektéiert, déi enke Kontakt mat Déieren haten. Vun de 35 Betraffenen hate sech der 26 ausschliisslech mat LayV ugestach.

Symptomer wéi Féiwer, Middegkeet, Houscht a Péng an de Glidder sinn heefeg opgetrueden. Bei verschiddene Patiente goufen et Hiweiser op Schied un der Liewer an den Nieren, schreiwen d'Fuerscher.

Donieft heescht et vun de Wëssenschaftler, dass et keng Indicen op eng direkt Iwwerdroung vu Mënsch zu Mënsch géinge ginn. Et ass dovunner auszegoen, dass de Virus warscheinlech just sporadesch bei Mënschen optrëtt. Et wieren allerdéngs nach eng Partie Untersuchungen néideg, fir d'Krankheet besser ze verstoen, ënnersträichen d'Fuerscher.