Verschidden Tester wiere mat Succès absolvéiert ginn, heescht et vu Peking.

Allerdéngs ass net dermadder ze rechnen, datt elo Rou an d'Strooss vun Taiwan akéiert. Et si reegelméisseg Patrullen an och weider Militär-Traininge geplangt.

Déi grouss chineesesch Übunge ronderëm d'Insel waren d'Reaktioun op d'Visitt an Taiwan vun der Nancy Pelosi, Cheffin vum US-Repräsentantenhaus.

China huet wësse gedoen, datt ee weider eng friddlech Reunifikatioun géing ustriewen. Et géing een awer net op Gewalt verzichten an et géif ee wann néideg op noutwenneg Moossnamen zeréckgräifen.