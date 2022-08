Nodeems de Presidentepalais bei der Sich no der Yenifer Paredes duerchsicht gouf, huet déi 26 Joer al Fra sech dem Parquet gestallt.

D'Procureure wieren "iwwerrascht" iwwert d'Erschénge vun der Schwéiesch vum peruanesche Staatschef Pedro Castillo.

En Dënschdeg hat d'Police bei der Sich no der Fra de Presidentepalais an der Haaptstad Lima an e Mëttwoch d'Privathaus vum Pedro Castillo zu Chugur am Norde vum Peru duerchsicht. Et war déi éischte Kéier an der Geschicht vum Peru, datt d'Police an de Presidentepalais agedroen ass, fir e Verdächtegen ze sichen.

De lénkse President huet vun enger "illegaler Razzia" mam Zil, hie vun der Muecht ze verdrängen, geschwat an huet an enger Ried déi riets Oppositioun als Komplize mat responsabel gemaach.

Der Yenifer Paredes gëtt reprochéiert a Relatioun mat engem presuméierte Korruptiouns- a Blanchiment-Netzwierk ze stoen. En Dënschdeg gouf dowéinst decidéiert, datt si fir zéng Deeg an Untersuchungshaft misst.

Scho Mëtt Juli war d'Yenifer fir eng Zeienausso gelueden a gouf opgefuerdert, virun enger Kontrollkommissioun vum Parlament auszesoen. Och géint de peruanesche President gëtt a fënnef Fäll am Kader vu Korruptioun ermëttelt - nach eppes, wat et bis ewell nach ni am Peru gouf.