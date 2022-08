De Mann, deen am Dezember 2020 an der Foussgängerzon zu Tréier Mënschen iwwerrannt huet, géing d'Viraussetzunge fir eng Aweisung an d'Psychiatrie erfëllen.

De Parquet hat liewenslaange Prisong, d'Feststelle vun der Häert vun der Schold an d'Ënnerbréngen an enger Psychiatrie gefuerdert. Deem huet sech d'Verdeedegung vum Täter elo deels ugeschloss.

D'Konditioune fir e Feststelle vun enger besonnescher Häert vun der Schold wiere fir d'Affekotin vum Bernd W. allerdéngs net ginn. E kranke Mann, dee wéi hien am Wan handelt, hätt keng Alternativen, fir anescht ze handelen, dowéinst wier bei him vun enger limitéierter Scholdfäegkeet auszegoen, sot d'Verdeedegung en Donneschdeg am Kader vum Prozess.

An hirem Plädoyer hu sech d'Affekote vum Täter virun allem op eng psychiatresch Expertis berout, déi am Juni presentéiert gi war. An der Expertis gouf dem Mann eng Wanstéierung an eng paranoid Schizophrenie attestéiert, wouduerch hien nëmme limitéiert scholdfäeg ass. Esou hätten de Wan an déi domat verbonnen "ausgepräägt Strukturverformung vu senger Perséinlechkeet" seng Fäegkeet, en Auto ze steieren, schwéier beaflosst. Ausserdeem kéint seng Krankheet, duerch déi hien "dauerhaft defekt" ass, sech weider entwéckelen.

De Bernd W. behaapt sech weiderhin dorop, sech net dorun erënneren ze kënnen. Hien hätt den Auto schlussendlech gestoppt, well hien e "komescht Gefill" hat.

Den Ugekloten huet sech och en Donneschdeg net geäussert an och wéi d'Riichterin him d'Geleeënheet ginn hat, dat lescht Wuert ze soen, huet hie just de Kapp gerëselt, sou schreift et déi däitsch Zeitung. Säi Motiv ass bis haut onkloer. D'Urteel am Prozess gëtt nächsten Dënschdeg gesprach.

Den Amokleefer vun Tréier ass wéinst fënneffachem Mord, versichtem Mord an 18 Fäll, grad ewéi geféierlecher a schwéierer Kierperverletzung a 14 Fäll ugeklot. Den 1. Dezember 2020 war de Mann mat sengem Auto mat immens héijer Vitess duerch d'Foussgängerzon gefuer an huet dobäi fënnef Mënschen ëmbruecht, en 77 Joer ale Mann ass 11 Méint méi spéit un de Suitte vu senge Blessure gestuerwen.