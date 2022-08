Et hätt e géint de Virus gewonnen, sou gëtt den Diktator Kim-Jong Un vun der staatlecher Noriichtenagence zitéiert.

Deemno gëtt et an Nordkorea kee Fall vum Coronavirus méi, all d‘Restriktioune ginn dofir och annuléiert. Och den Diktator selwer an seng Schwëster haten de Virus erwëscht, wéi de Kim-Jong Un matgedeelt huet.

Wéi vill Infektiounen et am Ganze wierklech gouf, ass nach ëmmer net gewosst. Schold un de 74 offizielle Corona-Doudege wier awer Südkorea.

D'Noperen hätte mam Ballon Ziedelen eriwwer fléie gelooss, déi mam Coronavirus gefëllt waren, erkläert den nordkoreanesche Staatschef. De Kim Jong Un huet Revanche ugekënnegt.