D'Zuel vun de Kanner, déi riskéiere vun den Eltere vernoléissegt oder Affer vu sexueller, physescher oder psychescher Gewalt ze ginn, geet op 59.900 erof.

Zejoert waren et der nach 60.500. Dëst deelt en Donneschdegmoien d'statistescht Bundesamt zu Wiesbaden mat. Zanter der Aféierung vun der Statistik am Joer 2012 ass dës Zuel ëmmer geklommen. Et ass domadder fir déi éischte Kéier, datt d'Zuel erofgaangen ass. Dem Bundesamt no géif ee mengen, datt dëst domat zesummenhänke géif, datt d'Schoulen an d'Crèchen an Däitschland am Joer 2021 déi ganzen Zäit iwwer op waren.

Gutt zwee Drëttel vun de Kanner bei de ronn 60.000 Fäll sollen ënner aacht Joer gehat hunn. All véiert Kand soll esouguer méi jonk wéi véier Joer gewiescht sinn. Och beim Geschlecht ginn et Ënnerscheeder. Esou sollen d'Jonge bis 11 Joer am meeschte vu Gewalt betraff sinn an d'Meedercher si meeschtens réischt vum zwielefte Liewensjoer u vun der Gewalt am Stot betraff.