An engem Internetchat hat si Kanner-Hoer um Mann sengem Schouss gesinn. Op Nofro firwat déi Hoer do leie géifen, huet de Mann hir d'Mësshandlunge gewisen.

Wou d'Fra d'Mësshandlunge vum Kand iwwer Videochat gesinn huet, huet si ganz séier gehandelt, den Handy rausgeholl an de Mann gefilmt, deen d'Kand mësshandelt huet. Doropshin huet si d'Internetsäit kontaktéiert an esou d'Adress vum Mann, dee sech do ugemellt hat, erausfonnt. Mat de Videoopnamen a mat der Adress ass d'Sexaarbechterin du bei d'Police gaangen an huet eng Plainte géint de Mann wéinst sexuellem Mëssbrauch un engem Mineur gemaach.

En Donneschdeg gouf de Mann zu Oochen zu enger Prisongsstrof vu véier Joer an dräi Méint verurteelt.