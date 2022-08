Bannent enger Woch ass dëst elo schonn dat zweeten Accident mat enger Achterbunn. Zwou Persoune goufe schwéier, 32 Persoune liicht blesséiert.

Lokale Medieberichter no soll en Donneschdegmëtteg ee Waggon vun enger Achterbunn op eemol gebremst hunn. D'Mataarbechter vum Park konnten den zweete Waggon vun der Achterbunn awer net séier genuch bremsen, soudatt dësen op den éischten opgefuer ass.

34 Persoune goufen de Beamten no blesséiert. Dobäi géif et sech an 32 Fäll nëmmen ëm liicht Blessuren, souwéi ëm blo Plazen handelen. Zwou Persoune goufen allerdéngs méi schwéier blesséiert.

Schonn e Samschdeg gouf et en änleche Virfall an engem Fräizäitpark zu Klotten a Rheinland-Pfalz. Eng Fra vu 57 Joer war vun engem Spill erof gefall a koum dobäi ëm d'Liewen.