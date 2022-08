Virun allem an der Ëmgéigend vun der Gironde sinn d'Bränn am uergsten. Zanter en Dënschdeg si 6.800 Hektar Bësch de Flamen zum Affer gefall.

Weider hunn hei 10.000 Mënsche missen evakuéiert ginn. Mä och an anere Regioune brennt et. Esou sinn am franséischen Departement Jura 330 Hektar Bësch a Flamen opgaangen, wougéint am Departement Maine-et-Loire 1.500 Hektar Bësch verbrannt sinn. An de Vakanzeregioune Rivière-sur-Tarn a Mostuéjouls hunn iwwerdeems 500 Touriste missen evakuéiert an a Sécherheet bruecht ginn.

Well een de Flamen den Ament net Meeschter géif ginn, wier een op auslännesch Hëllef ugewisen, heescht et aus de betraffene Regiounen. Doropshin hunn vill Länner hir Hëllef proposéiert. Dorënner Däitschland, Schweden, Griicheland, Polen, Rumänien an Éisträich. Déi éischten auslännesch Pompjeeë solle schonn en Donneschdeg an der Géigend vu Bordeaux an den Asaz geschéckt ginn. Och d'EU huet weider Hëllefen ugekënnegt.