E Mëttwoch schonn haten d'Autoritéiten zu Brandenburg an der südlech geleeëner Regioun ronderëm Frankfurt un der Oder viru Veronrengegunge gewarnt.

Dat massiivt Fëschstierwen an der Oder breet sech och elo an den Norden aus. Déi brandenburgesch Landkreesser Uckermark a Barnim hunn en Donneschdeg virum Kontakt mam Waasser vum Floss gewarnt, soulaang d'Ursaachen onkloer wieren. Virwërf gëtt et géint Responsabeler a Polen, wou et wuel e Virfall an enger Chemieanlag gouf. Ëmweltorganisatioune schwätze vun enger ökologescher Katastroph.

An der Regioun ronderëm Frankfurt, wou e Mëttwoch scho Veronrengegunge gemellt gi waren, ermëttelen déi zoustänneg Autoritéiten a préiwen, wéi et dozou komme konnt.

An de leschten Deeg ware laanscht de Grenzfloss op der däitscher Säit e puer Tonnen doudege Fësch aus dem Waasser geholl ginn. Fëscher hu masseweis Kadaver laanscht d'Ufer agesammelt.

Zu den Autoritéiten, déi ermëttelen, gehéiert och d'Landeskriminalamt vu Brandenburg. Engem Porte-parole no goufe Prouwe geholl, déi elo ausgewäert ginn. D'Ermëttler wieren dobäi an engem Austausch mat de polneschen Autoritéiten. Och do géif enquêtéiert ginn. De Problem hätt wuel a Polen säin Ursprong, heescht et weider. Weider Prouwen huet nach d'Landesamt fir Ëmwelt geholl. Och dës ginn nach ausgewäert.

Onbestätegte Berichter no goufen de 27. oder 28. Juli am polneschen Opole bei engem Accident Chemikalie fräigesat. Den Ëmweltminister vu Brandenburg Axel Vogel (Grüne) sot, och hie selwer wéisst bis ewell "just vun Drëtten an aus de Medien, dass a gréisserem Ausmooss Léisungsmëttel fräigesat goufen, déi méiglecherweis fir d'Fëschstierwe verantwortlech sinn".

Däitlech Kritik geet awer a Richtung Polen. Et wier festzestellen, dass sech net uerdentlech kommunizéiert gouf an dowéinst verschidden Informatiounen net bei hinnen ukomm wieren, déi een hätt missen hunn, sou nach den Axel Vogel.

Och bei der Ëmweltorganisatioun WWF gi Feeler kritiséiert beim Informatiounsaustausch tëscht de polneschen an den däitschen Autoritéiten. Hiweiser op d'Fëschstierwe géif et op der polnescher Säit wéi et schéngt wuel schonn zanter méi wéi 10 Deeg ginn, sou de Chef vum Ostséi-Büro vum WWF. "Hei schéngt wäertvoll Zäit verluer gaangen ze sinn, an där sech zum Beispill och den Nationalpark Unteres Odertal op Schuedstoffer, déi ausgetruede sinn, hätte kënnen astellen.

Déi ökologesch Katastroph hätt keen esou en Ausmooss, wann däitsch a polnesch Autoritéite méi intensiv zesummeschaffen, kritiséiert och d'Gerante vum Ëmweltverband BUND. D'Antje von Broock fuerdert eng ëmfaassend Mise à jour.

D'Mënsche solle virsuerglech op all Kontakt mam Waasser aus dem Floss an de Gewässer, déi mat verbonne sinn, verzichten. Et soll een d'Waasser och net huelen, fir ze nätzen oder fir Véitränke ze fëllen. Fësch aus der Oder solle bis op Weideres net konsuméiert ginn. D'Landkreesser an d'Stad Frankfurt un der Oder hunn den Appell gemaach, och Hënn net bei d'Waasser ze loossen.