Am Duerchschnëtt ass d'Arktis ëm 0,75 Grad pro Joerzéngt méi waarm ginn. Dat geet aus enger Etüd ervir, déi en Donneschdeg publizéiert gouf.

Aus der Etüd, déi an der Fachzäitschrëft "Communications Earth & Environment" verëffentlecht gouf, geet ervir, dass d'Temperatur an der Arktis an de leschte 40 Joer bal 4 Mol méi séier geklommen ass wéi am globalen Duerchschnëtt. Fréier Klimamodeller si vun enger däitlech méi lueser Temperaturhausse ausgaangen.

Weider heescht an engem Bericht vum Weltklimarot IPCC vun 2019, d'Erwärmung géif ronn duebel esou séier virugoe wéi am globalen Duerchschnëtt. Grond dofir ass e Phenomen, dat als "arktesch Verstäerkung" bezeechent gëtt. Wann Äis a Schnéi, déi d'Sonneliicht normalerweis refletéieren, zu Mierwaasser schmëlzen, huet dëst e verstäerkten Effekt, well dat däischtert Waasser d'Wäermt vum Sonneliicht absorbéiert.

D'Wëssenschaftler aus Norwegen a Finnland hu 4 Temperatur-Datesätz ënnersicht, déi zanter 1979 mat Hëllef vun engem Satellit an der Arktis gesammelt goufen. Dobäi hu si festgestallt, dass d'Erwärmung méi séier virugeet wéi bis ewell ugeholl. D'Resultater wieren "e bëssen iwwerraschend" gewiescht, well si esou vill méi héich ausgefall sinn wéi fréier Daten. Dat sot de Matauteur Antti Lipponen vum Finnesche Meteorologeschen Institut géintiwwer der Noriichtenagence AFP. Hien huet sech dofir ausgeschwat, d'Klimamodeller op de Préifstand ze stellen.

Déi staark Erwärmung vun der Arktis huet weltwäit Suitten. D'Wëssenschaftler warne besonnesch virun engem Ofschmëlze vun den Äisschëlder a Grönland, dat eng Hausse vum Mieresspigel ëm ronn 6 Meter mat sech brénge kéint. "De Klimawandel ass vum Mënsch verursaacht", sou de Lipponen, "et geschitt eppes an der Arktis, an dat wäert eis all betreffen."