E Pass, deen op d'mannst zanter der Réimerzäit komplett mat Äis bedeckt war, ass no an no nees fräigeluecht.

Den Zanfleurpass am Schigebitt Glacier 3000 zu Les Diablerets wäert bis Enn September komplett äisfräi sinn, wéi déi Responsabel vum Schigebitt en Donneschdeg matgedeelt hunn. Elo scho wier de Pass an 2.800 Meter Héicht no iwwer 2000 Joer am Äis deelweis nees fräigeluecht.

Am Joer 2012 gouf op där Plaz nach eng Äiscouche vun ongeféier 15 Meter gemooss. Ma de Summer 2022, deen no engem immens dréchene Wanter koum, huet sech als katastrophal erausgestallt fir de Gletscher, deen dëst Joer nach méi séier geschmolz ass.

D'Schmëlze vum Gletscher wäert sech och op de Betrib an der Schiregioun auswierken, well de Pass tëscht de Gletscheren Scex Rouge an Zanfleuron eng Verbindung fir Schifuerer ass. Elo si béid Gletschere getrennt. Et gouf schonn driwwer nogeduecht, wéi déi bestoend Infrastruktur ugepasst ka ginn, sou den Direkter vun der Seelbunn vu Glacier 3000, de Bernhard Tschannen.

Amplaz vum Scex-Rouge-Gletscher wäert de Fuerscher no wuel en natierleche Séi an den nächsten 10 bis 15 Joer entstoen, mat enger Déift vun ongeféier 10 Meter an engem Waasservolume vun 250.000 Kubikmeter.