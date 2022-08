Am US-Bundesstaat Ohio ass en arméierte Mann erschoss ginn, dee probéiert hat, e lokale Büro vum FBI zu Cincinnati ze stiermen.

Dem FBI no wollt de Mann en Donneschdeg an de Büro vum Federal Bureau of Investigation andréngen. Nodeems den FBI en Alarm ausgeléist hat, huet de Mann mat enger "Nol-Pistoul" op d'Beamte geschoss an hätt e Maschinnegewier gewisen, éier e mam Auto geflücht ass.

Doropshin koum et zu enger Cours-Poursuite. Wéi de Verdächtegen an enger méi ländlecher Regioun gestoppt huet, gouf et e Schosswiessel tëscht de Beamten an dem Täter. Dobäi hunn d'Poliziste probéiert hien zum Opginn ze beweegen, wat dësen awer refuséiert huet. Wéi de Mann d'Waff op de Beamte geriicht huet, hu si hien erschoss. "Hien ass op der Plaz u senge Blessure gestuerwen", sot de Porte-Parole vun der Police.

D'Motiv fir d'Attack op den FBI-Büro ass nach net ganz kloer, ma de Mann soll extreemen Haass op d'Police gehat an zu der riets-extreemer Zeen gehéiert hunn. D'Roserei op den FBI no der ëmstriddener Perquisitioun beim Donald Trump ass an de leschten Deeg an den USA ferm gewuess.

Den FBI-Chef Christopher Wray huet d'Menacë géint d'Police am Zesummenhang mat der Razzia als "verwerflech a geféierlech" bezeechent. Den US-Justizminister Merrick Garland huet en Donneschdeg betount, datt hien d'Perquisitioun "perséinlech accordéiert" huet. E Grond fir d'Duerchsiche vum Donald Trump sengem Haus zu Mar-a-Lago gouf net genannt. D'US-Medie ginn awer dovun aus, datt et eng geriichtlech accordéiert Aktioun a Relatioun mat Dokumenter, déi den Trump nom Enn vu senger Presidentschaft aus dem Wäissen Haus matgeholl hat, obwuel hien dem Gesetz no all Dokumenter dem Nationalarchiv hätt misse ginn.