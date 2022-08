Nodeems de PIB am Vereenegte Kinnekräich bis Enn Mee ëm 0,8 Prozent geklommen ass, konnt am Juni eng Baisse vun 0,6 Prozent ausgemaach ginn.

Am Ganze wier d'Wirtschaftsleeschtung ëm 0,1 Prozent erofgaangen. Dëst deelt dat brittescht Institut fir Statistik (ONS) e Freidegmoie mat. Et géif een deemno fäerten, datt déi brittesch Wirtschaft an eng längerfristeg Rezessioun fale kéint.

Als wichtege Facteur fir de Réckgang vun der Wirtschaft gëtt d'Institut d'Ofbaue vun den Aarbechtsplazen am Gesondheetssecteur un. Esou goufen an de leschte Méint eng sëllegen Impfzentre souwéi Testzentren zougemaach, wat de Chômage a Groussbritannien nees erhéicht hätt. Doriwwer eraus géifen déi héich Energiepräisser d'Baisse vun der Wirtschaft acceleréieren.

Op der Insel géing een awer hoffen, datt den Tourismus- an den Horeca-Secteur d'Baisse opfänken an ausgläiche kéint. Allerdéngs géif een an England dovunner ausgoen, datt d'Wirtschaft bis Enn 2023 zréckgoe wäert.