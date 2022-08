Nodeems am privaten Haus vum Donald Trump zu Mar-a-Lago a Florida no Dokumenter gesicht gouf, hu lokal Medien nei Detailer präisginn.

Den amerikanesche Medien no wier am Donald Trump senger Residenz zu Mar-a-Lago a Florida no Dokumenter iwwer Atomwaffe gesicht ginn. Et wier awer net kloer op esou Pabeiere fonnt goufen, dat mellt d‘Washington Post. Den US-Justizminister Merrick Garland hätt d‘Entscheedung, fir d‘Hausduerchsuchung beim Trump duerchzeféieren, selwer getraff. Dëst huet hie gëschter zu Washington matgedeelt. Esou eng Decisioun géing een och net op déi liicht Schëller huelen, ma et géing ee versichen d‘Hausduerchsuchungen esou gutt et geet ze limitéieren. Eng Razzia bei engem fréieren US-President gouf et an der amerikanescher Geschicht nach ni.

Am US-Bundesstaat Ohio ass iwwerdeems een arméierte Mann erschoss ginn, dee probéiert hat, e lokale Büro vum FBI zu Cincinatti ze stiermen. Hien hat eng kugel-sécher West un an e Maschinnegewier dobäi. D’Motiv ass nach net ganz kloer, mä de Mann soll en extremen Haass op d’Police gehat an der riets-extremer Zeen ugehéiert hunn.

D’Roserei op den FBI, ass no der ëmstriddener Perquisitioun beim Donald Trump an de leschten Deeg an den USA ferme gewuess.