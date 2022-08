Op der Musel kritt een aktuell de spieren, datt de Rhäin op engem immens nidderegen Niveau ass.

Net just d'Natur, ma och d'Schëfffaart leit den Ament ënnert der Dréchent. Nieft dem Krich an der Ukrain an der Inflatioun e weidere Facteur, deen en Impakt op d'Versuergung mat Matière-premièren an d'Liwwerketten huet. Op der Musel spiert een den Ament virun allem, datt de Rhäin op engem immens nidderegen Niveau ass. "Normalerweis hu mer sou 2-3 Meter ënnert dem Schëff hei, mä elo hu mer just 40 Zentimeter op verschiddene Plazen. An dat ass d'Erausfuerderung fir eis, fir laanscht déi Plazen ze kommen, ouni opzekommen, ouni d'Schëff ze beschiedegen."

Cargoschëffer nëmmen nach zu 1/3 voll

De Peter Claereboets, Kapitän a Proprietär vun engem Cargoschëff, hat dës Woch scho Schwieregkeeten, fir duerch de Rhäin ze kommen. Amplaz d'Schëff voll ze belueden, kann hien den Ament just 30 bis 40 Prozent vun der Wuer mathuelen. De Waasserstand am Floss wier exzeptionell niddreg, sou de Christian Hellbach, Spriecher vun der Schëfffaart um Rhäin, och wann Niddregwaasser u sech en natierlecht Phenomen wier, dat all Joer geschitt.

"An der Reegel fänken d'Niddregwaasserphasen sou am Juli/August un, kënne sech bis September/Oktober zéien, dass een dann déi niddregst Waasserstänn huet. Awer wann een dat elo och beispillsweis mat de leschten Niddregwaasser 2018 vergläicht, do si mir aktuell schonn, hu mir méi niddreg Waasserstänn wéi 2018 ëm déi selwecht Zäit. Sou oder sou, den niddregste Waasserstand 2018, deen ass nach net erreecht, do si mir nach gutt 20 Zentimeter dovun ewech."

D'Autoritéite rechne fir den Ament net domat, datt d'Schëfffaart komplett géing zougoen. Dat wier och 2018 net geschitt. Um Mäerter Hafe stellt ee sech awer schonn drop an, datt dat an den nächsten Deeg kéint geschéien, seet de Jürgen Helten, Generaldirekter vu Luxport. Elo scho géing et sech bei verschiddene Wueren och net méi lounen, se per Schëff ze transportéieren, well et ze deier gëtt.

"D'Wuer, besonnesch fir d'Bauindustrie, Sand, Kräsi, 'Hüttensand' komme momentan hei iwwerhaapt net un, well d'Wuer dës Méikäschten net verdréit."

Niddrege Waasserstand zu Duisburg / © AFP/INA FASSBENDER

Vun Tanklux heescht et iwwerdeems op Nofro hin, datt déi net voll beluede Schëffer och en Impakt op d'Pëtrolsreserven zu Mäertert hunn. Den Ament géing Lëtzebuerg virop iwwer Camione mat Bensin an Diesel versuergt ginn.

"Mir si wierklech kuerz virdrun, d'Schëfffaart anzestellen, et dauert vläicht nach e puer Deeg, da kéint tatsächlech am Rhäin d'Schëfffaart agestallt ginn, domat wäerte mir dann och hei zu Lëtzebuerg vum System ofgekapselt ginn. Also dat eenzegt, wat hëlleft, ass Reen, an zwar am Süde vun Däitschland, do, wou de Reservoire vum Rhäin ass, an der Regioun Bodensee. Do muss et Mol hefteg e puer Deeg reenen. Da kéint de Problem séier behuewe ginn."

De President vun der däitscher Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sot e Freideg awer mol nach an der Press, datt d'Schëfffaart um Rhäin net komplett géing agestallt ginn, och wann ebe manner kann transportéiert ginn.