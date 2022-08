A ganz Europa huet ee mat den Auswierkunge vun den Hëtztwellen ze kämpfen. Och déi brittesch Insele si ferm vun den Hëtztwelle betraff.

Am Südoste vun England gëtt d'Waasser wéinst der Dréchent ëmmer méi knapp. Dowéinst huet déi lokal Regierung mëttlerweil e Verbuet fir de Gaardeschlauch a fir all Zort Bewässerungssystem am Gaart an d'Weeër geleet. Dëst Verbuet gëllt fir d‘Nätze vun de Planzen, d‘Wäsche vun den Autoen, awer och fir d‘Fëlle vun de Schwamm-Bassengen an de Piscinnen. Exceptioune ginn et fir d'Gäertnereien, fir d‘Bewässerung vun de Sportplazen a fir d'Wäschanlage fir den Auto.

Der BBC no si vun dësem Verbuet elo ronn 1,4 Millioune Stéit betraff, déi an de Grofschafte Kent, East- a West-Sussex wunnen. Et ass iwwerdeems den dréchenste Juli zanter 1935 op de britteschen Inselen.

Och an aneren Deeler vun England sollen esou Verbueter kommen.