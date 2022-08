D'malesch Regierung hätt et dem däitsche Militär op en Neits net erlaabt, hire Loftraum ze notzen, esou heescht et an enger Deklaratioun.

Däitschland stoppt den Asaz vun der Bundeswehr am westafrikanesche Land Mali. Dat huet de Verdeedegungsministère zu Berlin matgedeelt. D'Regierung vu Bamako hätt dem däitsche Militär et op en Neits net erlaabt, de malesche Loftraum ze notzen, esou heescht et an der offizieller Deklaratioun. Prinzipiell wier ee weider bereet, sech un der Friddensmissioun ze bedeelegen, heescht et vu Berlin, ma da misst dat awer och vun der malescher Regierung ënnerstëtzt ginn.

D'Situatioun am Mali ass weiderhin net stabil. Lëtzebuerg bedeelegt sech och un enger Ausbildungsmissioun. 22 Lëtzebuerger Zaldote sinn den Ament am Mali engagéiert. Wéinst der Sécherheetssituatioun gouf d'Missioun lo mol just bis Enn vum Joer verlängert an da soll d'Situatioun evaluéiert ginn, hat de grénge Verdeedegungsminister François Bausch am Fréijoer wësse gedoen.