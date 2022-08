D'Flüchtlinge waren den 31. Juli virun der maltesescher Küst gerett ginn. Allerdéngs wollt Malta hinne keen Asyl ginn.

E Freidegmëtteg huet déi 14 Deeg laang Odyssee allerdéngs en Enn fonnt. Déi italienesch Regierung huet sech bereet erkläert, fir d'Flüchtlinge bei sech a Sizilien opzehuelen. Doriwwer eraus sollen am Laf vum Mount August nach weider 121 Mënschen, déi am Mëttelmier gerett goufen, op déi italienesch Insel Lampedusa bruecht ginn.

Et ass iwwerdeems net fir déi éischte Kéier, datt Malta keng Flüchtlingen, déi virun hirer Küst gerett goufen, ophuele wëll. Schonn zanter Méint verweigert de maltesesche Staat d'Opnam vu Flüchtlingen aus dem Mëttelmier. Vill ONGe kritiséieren de Mëttelmier-Staat dowéinst. Si werfen der maltesescher Regierung e rassistescht Denke vir an appelléieren un d'Vernonft vun der Regierung, sech fir d'Opnam vu Mënschen an Nout z'entscheeden.