Ënnert den Doudege sollen zéng Zivilisten a véier Sécherheetsbeamte sinn. Eng weider honnert Demonstrante solle vun der Police festgeholl gi sinn.

Lokale Medien no sollen e Mëttwoch méi wéi dausend Mënschen zu Freetown op d'Strooss gaange sinn. Dëst fir géint déi aktuell Mesurë vum President Julius Maada Bio ze demonstréieren. Demonstrante reprochéieren dem President, responsabel fir d'Korruptioun, d'Policegewalt a d'Inflatioun am Land ze sinn. De Vizepresident Mohamed Juldeh Jalloh soll d'Demonstratioun gewaltsam opgeléist hunn, well hie gefaart huet, datt d'Demonstranten d'Regierung stierze wéilten.

Engem Schreiwes vum Welternärungsprogramm no géif am Sierra Leone méi wéi d'Hallschent vun der Bevëlkerung ënnert der Aarmutsgrenz liewen. Eng Hausse vun de Präisser fir Liewensmëttel a Pëtrol soll d'Stëmmung am Land iwwerdeems verschlechtert hunn.