An engem Interview mat der "Süddeutschen Zeitung" huet de Robert Habeck ugedeit, datt ee Mesurë fir Energie ze spuere lancéiere wéilt.

Esou sollen an den 186.000 ëffentleche Gebaier a ganz Däitschland d'Raim nëmmen nach op 19 Grad erhëtzt ginn. Dem däitsche Wirtschaftsminister no kéint ee scho mat engem Grad manner an de Gebaier ganzer 6 Prozent Gas spueren. Domadder kéint een Energie spueren, déi dann der Industrie oder am Privatberäich genotzt kéint ginn.

Doriwwer eraus sollen Denkmaler an den däitsche Stied net méi beliicht ginn. E puer däitsch Stied géifen dat scho maachen, mä déi aner Stied missten nozéien. Esou wier et dem Habeck no och méiglech Gas an Energie ze spueren, déi een dann an anere Beräicher asetze kéint.

Weider hätte vereenzelt Stied an Däitschland virgeschloen d'Waasser-Temperatur an de Piscinnen erofzesetzen. Iwwerdeems misst een doriwwer nodenken, d'waarmt Waasser a verschiddenen ëffentleche Gebaier komplett ofzestellen.