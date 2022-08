Nom Senat huet e Freideg och d'Representantenhaus fir dat sougenannt Inflatiounsbekämpfungsgesetz gestëmmt.

No laangem Sträit huet de Kongress zu Washington e Freideg e Gesetzespak mat Investitiounen am soziale Beräich an an de Klimaschutz guttgeheescht.

Dëst ass eng wichteg Victoire fir den Joe Biden. Allerdéngs ass an dësem Gesetzespak just nach e Brochdeel vun de Mesuren, déi den Joe Biden u sech wollt ëmsetzen. Dat wéinst Diskussioune bannent senger eegener Partei. De Plang gesäit Investitiounen an Héicht vu 430 Milliarden Dollar vir. Dat virop am Beräich vum Klimaschutz, an deem d'Produktioun vu Solarzellen, Wandrieder genee wéi Elektroautoe soll gefërdert ginn.

Derbäi kommen Entlaaschtunge fir Clientë vun der staatlecher Krankeversécherung an d'Stoppe vu Gesetzeslücken am Steierrecht. Ausserdeem soll de staatlechen Defizit ëm méi wéi 300 Milliarden Dollar ofgebaut ginn. Doduerch kéint een d'Inflatioun bremsen.