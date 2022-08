Zanter en Dënschdeg sinn an der Gironde am Südweste vu Frankräich eng 7.400 Hektar Bësch verbrannt.

A Frankräich ass et de Pompjeeë gelongen, e gréissert Feier an der Gironde am Südweste vu Frankräich anzedämmen. Dat och mat Hëllef vu Pompjeeën aus ganz Europa, déi op der Plaz hëllefen. Alles an allem hu ronn 360 Männer a Fraen aus Däitschland, Polen, Éisträich a Rumänien mat hire Camione matgehollef. Aus Griicheland, Italien a Schweden sollen an den nächsten Deeg och nach Läschfligere kommen.

Zanter en Dënschdeg sinn hei eng 7.400 Hektar Bësch verbrannt. Brenne mécht et an där Géigend allerdéngs schonn zanter ronn engem Mount. Ma e Samschdeg hunn d'Awunner vun enger ganzer Rei Dierfer erëm dierfen zeréck an hir Haiser goen.