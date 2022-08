E Mann huet a Montenegro fir d'éischt zwee Kanner an hir Mamm erschoss an duerno siwe Passanten. Iwwert d'Grënn ass bis ewell näischt gewosst.

Een Amokleefer huet e Freideg an der montenegrinescher Haapstad Cetinje zéng Leit erschoss an ass duerno vun engem Passant ëmbruecht ginn.

Wéi déi responsabel Procureure Andrijana Nastic matgedeelt huet, waren ënnert den Doudesaffer zwee Kanner. D'Motiv vum 34 Joer alen Täter wier onbekannt.

Sechs weider Persoune si blesséiert ginn a goufen a Klinicke bruecht. Dräi vun hinne schwiewen a Liewensgefor, sou d'Direktesch vun der Klinick, Ljiljana Radulović. Ee Blesséierte konnt schonn nees entlooss ginn.

Den Täter hätt fir d'éischt mat engem Juegdgewier zwee Kanner am Alter vun aacht an zéng Joer erschoss, sou de lokale Policechef Zoran Brdjanin. Duerno hätt hien op d'Mamm vun de Kanner geschoss, déi méi spéit an der Klinick gestuerwen wier. D'Famill hätt an enger vu senge Wunnenge gelieft.

Duerno hätt den Täter mat der nämmlechter Waff op der Strooss op Passante geschoss an der siwen ëmbruecht. Duerch d'Schëss wier och ee Polizist blesséiert ginn.

De montenegrinesche Ministerpresident Dritan Abazovic huet sech no der Dot schockéiert gewisen.

Déi mëttelalterlech Stad Cetinje läit 27 Kilometer westlech vun der Haaptstad Podgorica.