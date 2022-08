Wéinst dem massive Fëschstierwen an der Oder huet Polen elo eng Belounung fir Informatiounen ausgesat, déi hëllefen déi Schëlleg ze fannen.

D'Police huet dofir eng Belounung vun ëmgerechent 210.000 Euro deblockéiert, sot de Vize-Inneminister Marcin Wasik. "Mir wëllen déi Schëlleg fannen a se wéinst Ëmweltverbrieche bestrofen, wourëm et hei warscheinlech geet", esou de Regierungschef Mateusz Morawiecki.

Déi polnesch Regierung an d'Autoritéite sti staark ënner Drock, well se net richteg op d'Fëschstierwe reagéiert hunn. Dowéinst goufen dann och schonn de Chef vun Wasseramt an de Chef vum Ëmweltamt entlooss. Weider personell Konsequenze kënnen net ausgeschloss ginn, esou de Regierungschef. De Morawiecki huet zouginn, dass hien eréischt den 10. August iwwert d'Fëschstierwen informéiert gouf. Dat wier op alle Fall ze spéit gewiescht.

An Däitschland sinn honnerte Leit am gaangen doudeg Fësch aus der Oder anzesammelen. Ronn 300 Leit sinn zanter e Samschdeg de Moien am Krees Märkisch-Oderland op enger Längt vun ongeféier 80 Kilometer laanscht d'Oder ënnerwee. Et géif ee mat Tonnen un doudege Fësch rechnen, esou e Spriecher vun der Plaz.

Am Waasser gouf eng extrem héich Konzentratioun vu Quecksëlwer festgestallt. Ob déi eleng elo fir d'Fëschstierwe verantwortlech ass, muss nach gepréift ginn.

D'Fësch musse sou séier wéi méiglech aus dem Waasser geholl ginn, fir dass d'Vigel sech se net huelen, an dann och nach krank ginn.

D'Buergermeeschtesch vu Schwedt am Nordoste vu Brandenburg schwätzt vun enger Ëmweltkatastroph, wéi se nach ni do war. D'Auswierkunge riskéiere sech nach iwwer Joren ze zéien, sot d'SPD-Politikerin an engem Interview um rbb-Inforadio.

Och d'Ostsee kéint vum Fëschstierwe betraff ginn.