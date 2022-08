No der Messerattack e Freideg op den Auteur Salman Rushdie huet sech säi Gesondheetszoustand verbessert. D'Motiv vum Täter ass weider onkloer.

Dee bei der Messerattack am US-Bundesstaat New York schwéier blesséierte Schrëftsteller Salman Rushdie muss net méi kënschtlech beotemt ginn. Hie wier schonn nees an der Lag fir ze schwätzen a Witzer ze maachen. Dat huet säi Schrëftstellerkolleeg Aatish Taseer op Twitter geschriwwen.

Firwat de presuméierten Täter de Rushdie e Freideg awer attackéiert huet, ass nach ëmmer net gewosst. De 24 Joer ale Mann sëtzt an Untersuchungshaft an et gëtt aktuell keng Méiglechkeet, datt hien op Kautioun kéint fräikommen. Viru Geriicht huet de Mann op net schëlleg plaidéiert. Géint hie gëtt wéinst versichtem Mord a Kierperverletzung ermëttelt.

Politiker verurteelen Dot

Den EU-Aussebeoptraagten Josep Borrell wënscht dem Rushdie eng séier Besserung. Op Twitter huet hie geschriwwen, datt eng international Ofleenung vun esou kriminellen Handlungen, déi d'Grondrechter a Fräiheete verletzen, deen eenzege Wee zu enger besserer a méi friddlecher Welt wier.

Den israelesche Regierungschef Jair Lapid huet d'Dot als "Attack op eis Fräiheeten a Wäerter" bezeechent. Stellvertriedend fir d'Mënschen an Israel huet hien dem Auteur eng gutt Besserung gewënscht an datt hien nees ganz gesond gëtt.